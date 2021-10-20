شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الفرنسي يزور طرابلس الخميس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

يشارك وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في اجتماع بطرابلس، يوم الخميس، يهدف إلى تعزيز المرحلة الانتقالية في ليبيا، مع إجراء انتخابات رئاسية حاسمة في كانون الأول/ ديسمبر.



وقال لودريان، يوم الأربعاء، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ: ”يجب أن أذهب إلى طرابلس لأسباب طارئة“، دون إعطاء مزيد من التفاصيل لتبرير غيابه عن اجتماع آخر كان مقررا الخميس في فرنسا.

وبحسب طرابلس، ستشارك نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيس في هذا ”المؤتمر الدولي لدعم الاستقرار“.