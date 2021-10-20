روسيا والصين وإيران تدعو طالبان لانتهاج سياسات "معتدلة" في أفغانستان وخارجها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

دعت روسيا والصين وإيران، اليوم الأربعاء، إلى العمل مع سلطة طالبان في أفغانستان من أجل ضمان ”استقرار“ المنطقة المعرضة إلى مخاطر كبيرة على صعيد الأمن، وحضّت الحركة على انتهاج ”سياسات معتدلة“.



وأعربت الدول الثلاث في بيان مشترك صدر في ختام محادثات عُقدت في موسكو بمشاركة طالبان عن ”قلقها إزاء أنشطة منظمات إرهابية محظورة في أفغانستان“، كما ”جددت التأكيد على عزمها مواصلة الدفع باتجاه تعزيز الأمن في البلاد بما يسهم في الاستقرار الإقليمي“.

وشارك في محادثات موسكو، وهي الأولى الدولية التي تجرى على الأراضي الروسية منذ استيلاء طالبان على الحكم في أفغانستان، 10 دول إقليمية، هي: روسيا، والصين، وإيران، وباكستان، والهند، بالإضافة إلى الجمهوريات السوفيتية السابقة الخمس في آسيا الوسطى.