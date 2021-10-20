شكرا لقرائتكم خبر عن في إطار استراتيجيتها الجديدة.. تنسيقية الأحزاب تستحدث لجنة للحوار السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استحدثت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لجنة جديدة مختصة بالحوار السياسي.

وتتركز مهام اللجنة في إعداد الحوار في الموضوعات المتعلقة بقضايا المجتمع التي تشغل الرأي العام أو التي تعبر عن هموم ومشاكل المواطنين واحتياجاتهم، أو تناقش الظواهر الطارئة على الشارع المصري.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستراتيجية العامة لعملها والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية.