شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعلن بعد قليل استراتيجيتها العامة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعد قليل، الاستراتيجية العامة لعملها، والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية.

ويأتى ذلك في إطار المراجعة الدورية لجودة مسارات العمل داخل التنسيقية، والعمل على تطوير الاستراتيجية العامة بما يتوافق مع مستويات النجاح التي حققتها بكثير من الجهد والتفاني.

فمع ما يحققه أعضاء التنسيقية من نواب المحافظين بالتعاون مع قياداتهم في المحافظة من نجاحات، وبعد إعلان حصاد أداء النواب الممثلين للتنسيقية في البرلمان بغرفتيه، خلال دور الانعقاد الأول، والانتشار الذى عبر حدود الدولة معبرًا عن سياسة بمفهوم جديد يمارسها شباب وطني متنوع التوجهات والخلفيات ومتطابق الهدف،بعد قليل.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعلن استراتيجيتها الجديدة.