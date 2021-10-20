استخدامات أراضي الدولة: تخصيص مساحات للدفن الصحي للمخلفات في 7 محافظات



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بحضور اللواء ناصر فوزي، مدير المركز.

وتناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وجهود المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية والمحافظات لتخصيص مساحات الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع المطلوبة واستيفاء الموافقات من مختلف الجهات المعنية، حيث أشار مدير المركز الوطني إلى أنه تم تخصيص عدد من المواقع لمشروعات الدفن الصحي، بمحافظات كفرالشيخ، وقنا، والأقصر، والفيوم، والبحر الأحمر، والشرقية، ومطروح، وجارٍ دراسة توفير عدد آخر من قطع الأراضي في محافظات أخرى على مستوى الجمهورية.

وتطرق فوزي خلال الاجتماع إلى ما تم من جهود بشأن إعادة طرح الأراضي الصناعية على البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة ميكنة كافة الإجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضى الصناعية، في إطار تطوير تلك المنظومة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، متناولًا في هذا الصدد إجراءات الإطلاقة الخامسة للفرص الاستثمارية الصناعية على الموقع الإلكتروني للبوابة الحكومية للخريطة الصناعية، وما تم من جهود لاستكمال مهام رفع مستوى أداء الخريطة الاستثمارية الصناعية، والتي تتضمن إجراءات تتعلق بأعمال الحجز، والبت، والتخصيص للأراضي، واستخراج الرخص لتكون إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للخريطة، إلى جانب متابعة إدراج فرص أراضٍ استثمارية صناعية جديدة مرفقة وطرحها من خلال الموقع الإلكتروني، وتنفيذ صفحات لتلقي شكاوى المواطنين وإيجاد حلول لها، فضلاً عن إعداد حملة إعلامية للترويج للخريطة الصناعية، وما يتم من جهود لتنمية الصناعة فى مصر، جذباً لمزيد من المستثمرين.