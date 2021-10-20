​النساء الأكثر إصابة.. الصحة العالمية تحيي اليوم العالمي لـ"هشاشة العظام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

تحيي منظمة الصحة العالمية، في 20 أكتوبر من كل عام، اليوم "العالمي لهشاشة العظام"، وهشاشة العظام أو تخلخل العظم وهو مرض روماتيزمي سببه انخفاض في كثافة العظام أو رقاقتها بالهيكل العظمي، وهي حالة تصيب نصف السيدات وثلث الرجال فوق سن السبعين، تكون مصحوبة بآلام شديدة، وتجعلهم معرضين للكسور.

وتقوي العادات الصحية الصغيرة في الحياة اليومية عظامك بشكل طبيعي، ويمكن أن تحميك من أمراض مثل هشاشة العظام العظام هي نظام دعم الجسم الذي يحمل الوزن بالكامل. كما أنه يعطي الشكل ويحمي الأعضاء ويساعد معًا في حرية الحركة في الجسم.

وتتكون العظام من بروتين يسمى الكولاجين، مع معدن يسمى فوسفات الكالسيوم، وهي مسؤولة عن جعل العظام صلبة وقوية، ويعتبر الكالسيوم والمعادن من المكونات الأساسية للعظام التي تبدأ في التناقص مع تقدم العمر.

ووفقا لأحدث الإحصائيات فالنساء أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المرتبطة بالعظام مقارنة بالرجال، لذا النساء، يجب أن تعتني بالعظام بشكل أفضل بغض النظر عن العمر لتجنب مشاكل الغد.

وهشاشة العظام هو اضطراب متعلق بالعظام ويضر ببنية العظام. هذه الحالة هي سبب انخفاض كثافة المعادن في العظام (BMD) التي تجعل العظام هشة وتزيد من فرص الكسور. إنه مرض صامت يمكن أن يسبب تعقيدات إذا تجاهلت الأعراض المبكرة.

يمكن أن تحدث أمراض العظام لأي شخص في أي عمر. عند النساء ، تكون الحالة شائعة بعد انقطاع الطمث المعروفة باسم هشاشة العظام بعد سن اليأس.

وتشمل أعراض هشاشة العظام بعض العلامات التي قد تزيد من قابلية الإصابة ومنها:-

- كسور العظام مع إصابة طفيفة ، تصبح العظام هشة.

- عدم الراحة أثناء المشي وصعود السلالم والانحناء وحتى أثناء السعال.

- آلام خاصة في مناطق الجسم السفلية التي تؤثر على إنحناء العمود الفقري ومشاكل التنفس.

- قد يشعر المرء أيضًا بألم رقيق وتشوه والتهاب المفاصل وصعوبات في أداء أنشطة الحياة اليومية.

- تشمل الأعراض الأخرى أيضًا آلامًا في المفاصل، وألمًا أو ضعفًا في العضلات، واضطرابًا في توازن الجسم.

ومن أهم أسباب إلى هشاشة العظام:

- قلة الأنشطة البدنية.

- مقاس الجسم.

- نمط الحياة غير الصحي.

- الاستهلاك المفرط للكحول.

- التدخين.

- داء السكري.

- نقص الفيتامينات.

- أمراض الغدد الصماء.

- مرض الكبد.

- عدوى فيروس نقص المناعة البشرية.

ويمكن للمرأة أن تعالج هشاشة العظام كالتالي:

1- العلاج بدون دواء: النساء دون أي سبب ثانوي لفقدان العظام ولديهن فقط كثافة عظام معدنية منخفضة.

2- العلاج بالأدوية: النساء اللواتي لديهن تاريخ عائلي من فقدان العظام، أو أسباب ثانوية أخرى مع انخفاض كثافة المعادن بالعظام.

3 - البحث عن السبب بشكل منهجي من خلال الفحوصات الطبية والفحوصات الضرورية الأخرى قبل الوصول إلى أي نتيجة.

وهناك بعض الطرق البسيطة لتقوية العظام:

1- الكالسيوم: نظام غذائي غني بالكالسيوم مثل الحليب ومنتجات الألبان واللبن وغيرها من الأطعمة الغنية بالكالسيوم.

2- الفيتامينات والمغذيات: نقص فيتامين د ، ك ، المغنيسيوم يقلل من مخاطر الكسور ويحسن قوة العضلات.

3- أسلوب الحياة: تساعد العادات الصحية والنظام الغذائي والتمارين في الروتين اليومي على زيادة كثافة المعادن بالعظام وتحسين توازن الجسم وتحسين قوة العضلات.

4- تجنب الإفراط في تناول الكحول والإقلاع عن التدخين.