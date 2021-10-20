هل تنخفض إصابات ووفيات كورونا كما قالت وزيرة الصحة؟.. بيانات الوزارة تقول غير ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمود الشال:

على عكس أرقام الإصابات التي يتضمنها بيان وزراه الصحة اليومي؛ قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن معدل إصابات ووفيات كورونا الأسبوعي يشهد انخفاضاً على المستوى المحلي.

وأوضحت الوزيرة خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، توزيع تلك المعدلات على مستوى المحافظات، وفق البيان الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء.

بينما يظهر بيان وزارة الصحة اليومي، الخاصة بـ"كوفيد 19"؛ ارتفاع معدل الإصابات منذ 19 سبتمبر الماضي، بمتوسط 567 إصابة أسبوعيًّا، وسجل يوم الإثنين الماضي 12 أكتوبر -السابق لتصريحات الوزيرة- 869 إصابة، بعدما كان يتصاعد منحنى الإصابات بمعدل طفيف في الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر الماضي.

وكذلك يشهد معدل الوفيات الأسبوعي، زيادة تدريجية، منذ 19 سبتمبر الماضي، ليرتفع من 14 وفاة إلى 41 وفاة في 18 أكتوبر الجاري، بحسب البيان اليومي الصادر عن المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد.

وامتنعت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا، عن التعليق على تصريحات وزيرة الصحة، التي تؤكد فيها انخفاض معدل إصابات ووفيات كورونا الأسبوعي؛ وأرجعت السبب إلى عدم مطالعتها البيان الصادر عن مجلس الوزراء، وبالتالي لن تستطيع التعليق عليه.

وتؤكد "العسال" أن معدل الإصابات والوفيات لفيروس كورونا ما زال في تصاعد مستمر، وأن تحديد ذروة الموجة الرابعة، يكون بعد ثبات واستقرار أعداد الإصابات والوفيات أو مع بداية الانخفاض التدريجي.

وتشهد مصر تصاعدًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا بداية من أغسطس الماضي، بالتزامن مع تصريحات مسؤولين بوزارة الصحة، عن بداية الموجهة الرابعة من وباء كورونا.

وأشارت وزيرة الصحة خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، إلى تصريح مدير عام منظمة الصحة العالمية، الذي أوضح فيه استمرار انخفاض معدل الإصابات والوفيات الأسبوعية عالميًّا. وفقًا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء.

ويعود تصريح تيدروس جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى 13 أكتوبر، خلال مؤتمر المنظمة في جنيف، الذي أكد خلاله: "لا يزال مستوى الوفيات مرتفعًا بشكل غير مقبول - ما يقرب من 50000 حالة وفاة في الأسبوع، والعدد الحقيقي بالتأكيد أعلى"، موضحًا أن بعض البلدان في أوروبا تشهد موجات جديدة من الإصابات والوفيات.