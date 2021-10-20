المفتي يشيد بتكريم نقيب الأشراف لأسرة المشير محمد حسين طنطاوي ومنحهم درع خاتم النبوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أثنى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على تكريم السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، لأسرة المشير محمد حسين طنطاوي، ومنحها درع خاتم النبوة، تقديرا لدوره الوطني.

وقال مفتي الجمهورية، إن بعض العلماء قالوا إن فضل ليلة ميلاد سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ليلة القدر، وأن فضل تلك الليلة عظيم جدا، واتى العلماء بالعديد من الأدله والشواهد وبرهنوا على ما يقولون مستدلين بشواهد من المذهب المالكي ومن علماء الشناقيط.

وتابع مفتي الجمهورية، خلال كلمته باحتفالية نقابة السادة الأشراف بمولد النبي صلى الله عليه و على آله وصحبه وسلم، أن الله انزل لنا نورا على نور، وجديرا بنا الإحتفال بتلك اللحظات المباركه التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحيي ذلك اليوم بنا يليق به، من خلال إحياء سنته وأخلاقه وكلماته بين الجميع، حتى نعكس حبنا له.

وقال مفتي الجمهورية، هنيئا لنا جميعا نحن امه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الشرف وبهذا الانتساب الى دينه واليه اليه صلى الله عليه وسلم، وإلى هذه السلالة المباركه التي وصلت الماضي بالحاضر، مشيدا بما قامت به نقابة الأشراف من تكريم خاص للمشير الراحل محمد حسين طنطاوي، بإهداء نجله خاتم النبوة.