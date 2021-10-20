في سابقة هي الأولى من نوعها / أطبّاء أمريكيّون ينجحون في زرع كلية خنزيرٍ في إنسان

اسماعيل عبد الحي - تمكّن فريق من العلماء الأمريكيين من إجراء عملية ناجحة لنقل كلية من خنزير معدل وراثيا إلى إنسان، لتعمل بشكل طبيعي.

فبحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تمت عملية الزرع على شخص كان على جهاز تنفس إصطناعي وتوفي دماغه.

ووفقا للجراح روبرت مونتغمري، بدأت الكلى "على الفور تقريبا" في إنتاج البول والفضلات.

ويعتقد الطبيب أن الخنازير المعدلة وراثيا يمكن أن تصبح مصدرا "مستداما ومتجددا" لزراعة الأعضاء.

وحسب الصحيفة، فإن نجاح هذه التجربة بالإضافة لنجاح زراعة أعضاء أخرى، سيحل مشاكل مائة ألف أمريكي في قائمة إنتظار الزرع، من بينهم أكثر من 90 ألفا بحاجة إلى كلية.

وتؤكد الصحيفة أن نتائج الدراسة لم تتم مراجعتها ونشرها بعد.

سبوتنيك