ألمانيا / محاكمة إمرأةٍ عمرها 96 عامًا بزعم مشاركتها في قتل أكثر من 11 ألف شخص

اسماعيل عبد الحي - بدأت في ألمانيا محاكمة إمرأة تبلغ من العمر 96 عاما، بتهمة المساعدة في قتل سجناء خلال الحقبة النازية

وحسب ما ذكرت شبكة "CNN" الإخبارية، تُتهم المرأة التي أطلقت عليها وسائل إعلام ألمانية إسم "إيرمجارد فورشنر"، بالضلوع في جريمة قتل أكثر من 11 ألف شخص، عندما كانت تعمل سكرتيرة في مكتب قائد قوات الأمن الخاصة بمعسكر شتوتهوف في بولندا التي كانت تحت سيطرة النازيين في ذلك الوقت

ويزعم أن المتهمة ساعدت المسؤولين النازيين عن معسكر الاعتقال في القتل الممنهج للسجناء، بين جوان 1943 وأفريل 1945، وفقا للائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة

وتحاكم العجوز فورشنر أمام دائرة محكمة الأحداث لأنها إرتكبت الجرائم المزعومة في سن المراهقة، وهي واحدة من أوائل النساء اللاتي يخضعن للمحاكمة منذ عقود بتهمة إرتكاب جرائم خلال الحقبة النازية.

المصدر: CNN