شركة "فايسبوك" بصدد تغيير إسمها

اسماعيل عبد الحي - تستعد شركة "فايسبوك" العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي لإعادة تسمية الشركة بإسم جديد الأسبوع المقبل.

وأشار موقع "ذا فيرج" إلى أن تغيير الإسم الذي يخطط الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج للتحدث عنه في مؤتمر الشركة السنوي Connect في 28 أكتوبر، وقد يكون الكشف عنه قبل ذلك، يهدف إلى الإشارة إلى طموح عملاق التكنولوجيا في أن يكون معروفًا أكثر من باقي وسائل التواصل الاجتماعي وجميع العلل التي تنطوي عليها.

وأضاف الموقع أن إعادة التسمية ستضع تطبيق "فايسبوك" على الأرجح كواحد من منتجات عديدة لشركة أم ستشرف على مجموعات مثل "أنستغرام" و"واتساب" و"أوكيولاس وغيرها.

في شهر جويلية، قال زوكربيرج لموقع "ذا فيرج" أنه خلال السنوات العديدة القادمة "سننتقل بشكل فعال من الأشخاص الذين يرون أننا في الأساس شركة وسائط إجتماعية إلى شركة metaverse".

يمكن أن تعمل إعادة تسمية العلامة التجارية أيضًا على فصل العمل المستقبلي الذي يركز عليه زوكربيرج عن التدقيق المكثف الذي يخضع له "فايسبوك" حاليا بشأن الطريقة التي تعمل بها منصته الاجتماعية.

وأضاف زوكربيرج "أعتقد أنه سيكون الفصل الكبير التالي لشركتنا أيضا، حيث سنضاعف حجمه في هذا المجال".

وأعلنت الشركة في وقت سابق عن خطط لخلق 10 آلاف وظيفة في الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الخمس المقبلة للمساعدة في بناء "كون الواقع الافتراضي" أو الميتافيرس.

سبوتنيك