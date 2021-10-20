الولايات المتحدة تعتزم السماح بإستخدام جرعةٍ معزّزة من لقاح "كورونا" مغايرة للجرعة الأولى

اسماعيل عبد الحي - تعتزم السلطات الصحية الأمريكية السماح بإستخدام لقاح مختلف للجرعة المعززة عن ذاك المستعمل في البداية للتحصين ضد كوفيد-19، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" من بين وسائل إعلام أخرى، أن إدارة الغذاء والدواء قد تعلن عن ذلك الأربعاء تزامنا مع إعلان قرارها حول السماح بجرعات معززة للقاحي "موديرنا" و"جونسون آند جونسون".

وقد يهم هذا القرار خاصة من تلقوا لقاح "جونسون آند جونسون" أحادي الجرعة، وهم نحو 15 مليون أمريكي.

وتأتي هذه التقارير بعد نشر نتائج أولية الأسبوع الماضي من دراسة أجريت في الولايات المتحدة تشير إلى أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح "جونسون آند جونسون" قد يستفيدون من تلقي جرعة معززة من لقاح مختلف للإستفادة من زيادة أكبر في مستويات الأجسام المضادة.

وقد أوصت لجنة إستشارية إدارة الغذاء والدواء الأسبوع الماضي بتقديم جرعة معززة من "جونسون آند جونسون" لجميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر، و"موديرنا" لفئات معينة من السكان المعرضين للخطر، بما في ذلك كبار السن.

وسمحت الولايات المتحدة بإستخدام جرعة معززة من لقاح "فايزر" لفئات معيّنة من السكان المعرضين للخطر.

المصدر: "أ ف ب"