احتجاجات بسبب تردي الأوضاع المعيشية في لبنان

وأقدم عدد آخر من المحتجين على قطع أوتوستراد طرابلس - عكار، في منطقة التبانة شمال لبنان، فيما قطع آخرون مسارب ساحة عبدالحميد كرامي في مدينة طرابلس، احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة. وكان عدد من المحتجين قد عمدوا الأربعاء إلى قطع الطريق، في منطقة الصيفي في وسط بيروت، احتجاجاً على الارتفاع الكبير بسعر صفيحة البنزين.
وفي مدينة صيدا جنوب لبنان قطع عدد من سائقي السيارات العمومية، الطريق عند الكورنيش البحري، كما عمد عدد آخر من سائقي السيارات العمومية، إلى قطع الطريق عند ساحة النجمة في المدينة، بعدما تخطى سعر صفيحة البنزين الـ 300 ألف ليرة لبنانية. يذكر أن لبنان يشهد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث، ارتفعت معها معدلات الفقر والبطالة، وانهار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، حيث بلغ سعر صرف الدولار أكثر من 20 ألف ليرة، فيما يبلغ الحدّ الأدنى للأجور 675 ألف ليرة.
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