وفد سعودي في افتتاح معرض سول للفضاء والدفاع

حضر رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض الرويلي، والوفد المرافق معه أمس، فعاليات حفل افتتاح معرض سول الدولي للفضاء والدفاع «seoul ADEX 2021» في قاعدة سول الجوية بمدينة سيونج نام، الذي افتتحه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات العسكرية من الدول الشقيقة والصديقة.

واطلع الرويلي على أحدث الفرص لشركات الدفاع في صناعة الأسلحة، وأحدث أنظمة السايبر سيكورتي، والعناصر المعروضة في المعرض منها، الطائرات بدون طيار، وأنظمة تدريب قائمة على الواقع الافتراضي، وأنظمة أسلحة ليزر ومركبات آلية متعددة الأغراض، إضافة إلى عدد من الطائرات العسكرية، والصواريخ الاعتراضية المتطورة، وأسلحة أرضية. وأشاد بالمستوى العالي للتنظيم، وبما شاهده من طائرات ومعروضات وتقنيات، وتبادل الأحاديث مع العارضين حول أهمية المعرض، على خارطة المعارض الدفاعية في العالم.

ويشارك في هذا المعرض عدد من الشركات العالمية، ويعد هذا العدد الأكبر من المشاركين في المعرض منذ انطلاقه في عام 1996، حيث يستمر خمسة أيام حيث بدأ من يوم أمس الثلاثاء بتاريخ 13/‏03/‏1443، ويقام المعرض كل سنتين في مدينة سيونجنام. من جانب آخر التقى الرويلي على هامش المؤتمر، كلاً على حدة في لقاءات ثنائية، مع وزير الدفاع الوطني في جمهورية كوريا الجنوبية السيد سوه أوك، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الأول الركن وون آن تشول. وجرى خلال اللقاءين مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل زيادة وتطوير التعاون المتبادل في المجالات العسكرية والدفاعية.