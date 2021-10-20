إيران: نمتلك إرادة جادة من أجل التفاوض بشأن الاتفاق النووي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 10 ثواني

اعتبر مساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي، أن طهران نفذت التزاماتها بشأن الاتفاق النووي، زاعماً أنه أميركا نقضت دورها وسط تقاعس أوروبي، وفق تعبيره.

وخلال مباحثات أجراها المسؤول الإيراني مع السفير النمساوي في طهران وولف ديتريش هايم، الأربعاء، دعا إسلامي المجتمع الدولي إلى حثّ الأطراف الأوروبية وأميركا إلى تنفيذ التزاماتهم في المفاوضات مع إيران، وفق قوله.

وأكد أن إيران تمتلك إرادة جادة من أجل التفاوض، شرط أن تعود جميع الأطراف إلى تنفيذ التعهدات.

جاء ذلك في وقت أكدت وزارة الخارجية البريطانية على أن برنامج إيران النووي أكثر تقدماً ويثير القلق أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي، الثلاثاء، أن إيران فشلت في الالتزام بالاتفاق النووي لأكثر من عامين، مشيرا إلى أن طهران تواصل تعزيز قدراتها بشكل دائم وبطريقة لا رجعة فيها.

في حين حض الاتحاد الأوروبي الإيرانيين على استئناف المفاوضات التي بدأت في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، وعلقت في يونيو منذ انتخاب رئيس جديد في إيران.

أما في واشنطن، فقد دعت وزارة الخارجية الأميركية إيران إلى استئناف المحادثات للعودة إلى الاتفاق “في أقرب وقت ممكن”.