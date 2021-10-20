الأمم المتحدة تبدأ مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

بدأت المجموعة الأولى من المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة، عملها لوقف إطلاق النار في طرابلس، وذلك خلال الفترة الأولى إلى حين الانتهاء من الترتيبات المتعلقة بنشرهم في سرت.

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا “يان كوبيش” قال في رسالة إلى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5): “أنيط بعناصر مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للبعثة مهمة تقديم الدعم لآلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها الليبيون ويمسكون زمامها”.

وأشار المسؤول الأممي “كوبيش” إلى أن “المراقبين سيعملون بالتعاون الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والأطراف الليبية المعنية بموجب قرار مجلس الأمن”، مؤكداً أن “الأمم المتحدة تدعم للجهود الليبية الرامية إلى تنفيذ خطة العمل بالإضافة إلى توحيد المؤسسة العسكرية للنهوض بمساري نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بالإضافة لإصلاح القطاع الأمني في ليبيا”.

بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريس” في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 6 أغسطس/آب، إلى أن المنظمة الدولية تنشر فريقا أوليا يتألف من 10 مراقبين سيعملون مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لرصد تنفيذ الأطراف أحكامًا محددة من اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر الرسالة أن “مقر الوجود المتقدم لهذا الفريق سيكون في العاصمة طرابلس إلى حين الانتهاء من ترتيبات الدعم الأمني واللوجيستي، وغيرها من الترتيبات المتقدمة من البعثة في سرت، حيث سيتم نشر 60 مراقبًا على الأكثر في سرت”.

يشار إلى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يسعيان إلى ترسيخ الاستقرار في ليبيا وضبط الأوضاع الأمنية، بما في ذلك خروج القوات الأجنبية قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وطالبت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 في أغسطس آب الماضي، المجلس الرئاسي والحكومة بتجميد أي اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع أي دولة، معلنة أنها اتفقت على تدابير محددة وخطة مستعجلة لإخراج كافة المرتزقة والعناصر الأجنبية دون استثناء لأحد في أسرع وقت.