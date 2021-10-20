تركيا.. اعتقال 6 أشخاص يعملون بجهاز المخابرات الروسي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن جهاز المخابرات التركي اليوم الأربعاء، اعتقال 6 أشخاص يحملون الجنسية الروسية والأوزبكية، كانوا يستعدون لاغتيال معارضة شيشانية تقيم بإسطنبول.

وسائل الاعلام التركية قالت: “تبين أن الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم، يعملون بجهاز المخابرات التابع للاتحاد الروسي، وقد اعتقلتهم السلطات التركية بتهمة التجسس السياسي والعسكري، بموجب المادة 328 من قانون العقوبات التركي بسجن مالتتابا”.

وذكرت السلطات التركية أن جهاز المخابرات التركي قام بعملية لاعتقال أولئك الجواسيس الذين تقرر أنهم خططوا لعملية اغتيال المنشقين الشيشان وشراء أسلحة لهذا الغرض.

تعتبر مدينة إسطنبول التاريخية، مركزا تجاريا يربط أوروبا بآسيا ما يعزز من مكانتها كأقوى محافظة في تركيا، ومع ذلك اكتسبت جاذبية معيّنة لدى الجواسيس والقتلة وأفراد العصابات للعمل بها.

وكانت السلطات التركية اعتقلت بداية الشهر الجاري 8 جواسيس يعملون لصالح إيران على أراضيها، حاولوا اختطاف عسكري إيراني سابق”.