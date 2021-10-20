شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي خلال إكسبو 2020 دبي: قمة أولوياتنا تعزيز موقعنا عالميا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، بعض أجنحة الدول المشاركة في "إكسبو 2020 دبي".



وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "لقاء أخي محمد بن راشد في جناح الإمارات في "إكسبو 2020 دبي" كان مثمراً وعميقاً كعادته.. قمة أولوياتنا، رفعة وطننا، والارتقاء بشعبنا وتعزيز موقعنا عالمياً".

والتقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في جناح الإمارات بـ"إكسبو 2020 دبي".

شملت زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لـ"إكسبو 2020 دبي"، اليوم، أجنحة كل من الفاتيكان وجمهورية روسيا الاتحادية وسلطنة عمان الشقيقة.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحاديث مع مسؤولي الأجنحة الثلاثة والقائمين عليها بشأن مشاركات بلدانهم المتنوعة ومحتويات أجنحتهم وما تطرحه من معروضات وحلول ومبادرات.

ويعرض جناح الفاتيكان خلال مشاركته في "‘كسبو 2020دبي" مخطوطات تاريخية نادرة تخرج لأول مرة من مكتبته واختار "تعميق التواصل" موضوعا لمشاركته لتأكيد أهمية بناء علاقات تضامن وأخوة وحوار بين الشعوب والثقافات والأديان.

فيما يجمع الجناح الروسي بين الطابع الترويجي للفرص الاستثمارية والاقتصادية في مجالات الاستدامة والتعريف بثقافة روسيا وتراثها إلى جانب أحدث ابتكاراتها في مجال الصناعات والتكنولوجيا المتقدمة.

أما جناح سلطنة عمان فهو مستوحى من شجرة "اللبان" وارتباطها التاريخي بالإرث العماني، ويعرض الجناح أهمية منتجها في اقتصاد السلطنة على مدى التاريخ، ويروي حضارة عمان ومسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها السلطنة.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بزيارة أجنحة الدول الشقيقة والصديقة والاطلاع على أهم ما تطرحه من فرص وحلول لمختلف التحديات، تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي مستدام في حياة الشعوب والدول وتنميتها وازدهارها.

وتابع: "كما أنها تسلط الضوء على مبادرات ورسائل إنسانية تعلي القيم المشتركة في التعاون والتضامن والتراحم بين البشر".

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن كل مشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي تشكل إضافة نوعية قيمة تثري فعالياته وضيوفه.

وأضاف: " اتمنى التوفيق للمشاركين في هذا الحدث الدولي الذي يوفر منصة لنقل صور بلدانهم و التعريف بفرصها وثقافاتها الغنية وما وصلت إليه في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الخضراء والاستدامة وغيرها".

ويشارك في إكسبو 2020 دبي/ الذي انطلقت فعالياته بداية الشهر الجاري، 192 دولة، ومن المتوقع أن يجتذب 25 مليون زائر، من بينهم 17 مليون زائر دولي. كما يعد المعرض العالمي الأول من نوعه الذي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ما يضع أمام الشركات منصة للاستفادة من الآفاق التي تقدمها السوق الواسعة سريعة التطور التي تضم 3.5 مليارات مستهلك.

وتهدف عروض إكسبو 2020 دبي، المقام تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" وبرنامجه الثري حتي مارس/ آذا من العام المقبل، إلى إلهام الناس من خلال عرض أفضل أمثلة التعاون والابتكار من جميع أنحاء العالم، وجمع أفضل العقول معاً لإيجاد حلول للتحديات الرئيسية في الاستدامة والتنقل والفرص.

ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تزور الحدث العالمي الاستفادة من إمكاناتها الهائلة ومن فرص الأعمال، بالإضافة إلى الاستمتاع بالفنون والثقافة والترفيه في أجنحة الدولة والأجنحة الخاصة، والحصول على لمحة عن المستقبل والابتكارات التي ستحدث فروقاً في عالم الغد.