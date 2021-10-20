الاتحاد الأوروبي: نبحث سبل التعاون مع دول التعاون الخليجي

محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بيتر ستانو اليوم، إن الكتلة الأوروبية تبحث حاليا سبل تعزيز الشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي.



وأضاف ستانو في مؤتمر صحفي ببروكسل أن "الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجلس التعاون الخليجي الستة نوقشت باستفاضة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد في لوكسمبورغ أمس الأول الاثنين".

وأشار إلى أن الوزراء الأوروبيين "اتفقوا على بذل كل ما في وسعهم لتعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات".