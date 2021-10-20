ولي عهد أبوظبي يتلقى اتصالا هاتفيا من بشار الأسد لبحث علاقات البلدين

محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية.



وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس السوري - خلال الاتصال - علاقات البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه مصالحهما المتبادلة.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى مجمل القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.