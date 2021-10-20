عاجل.. الكويت تبدأ المرحلة الـ5 لعودة الحياة الطبيعية

محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الأربعاء، رفع قيود مكافحة فيروس كورونا في البلاد بالنسبة للمحصنين.



ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أكد الشيخ صباح، عودة الحياة الطبيعية الحذرة بالبلاد ودخول المرحلة الخامسة والأخيرة من خطة العودة للحياة الطبيعية وإلغاء القرارات الإحترازية لمواجهة وباء كوفيد 19 للمحصنين.

وقال رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، بشأن آخر تطورات إجراءات الحكومة في مواجهة وباء كوفيد 19: نحن اليوم أمام مسؤولية جديدة عنوانها "الكويت بعد الجائحة"، بدأ الإعداد والإستعداد لها منذ أشهر وباذن الله ننهض جميعا في الكويت ونحقق تطلعات أمير البلاد وولي عهده في رفعة الكويت وشعبها.

وأضاف: كانت هناك أخطاء في بعض القرارات وكانت هناك أراء لم يؤخذ بها ولعل في ذلك دروس عظيمة لي أنا شخصياً وللحكومة والقيادين.

وأكد أن النجاحات في مواجهة الأزمة فاقت الأخطاء وقللت من الأضرار، فنحن والعالم كنا أمام اختبار غير مسبوق على كافة المستويات وفي مواجهة أخطار اقتصادية غير متوقعة وأمام تحديات غير معروفة المدى ولله الحمد اثبت الكويتيون قدرتهم على مواجهة الكوارث والعبور بالدولة إلى بر الأمان.

ومن جانبه أشار وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح إلى فتح الحدود الجوية والبرية للبلاد للسماح بدخول المطعمين فقط.

وأوضح أن من "أسباب النتائج الطيبة.. جهود الذين عملوا في الصفوف الأمامية دون كلل أو ملل".

ولفت إلى أن "تخفيف الاشتراطات دون الرجوع إلى الوراء يعتمد على الوعي المجتمعي ومتابعة تطبيق الاحترازات".

وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه على السماح بعدم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والالتزام بها في كافة الأماكن المغلقة، وكذلك الالتزام بالتباعد في الأماكن التي يتعذر بها لبس الكمامات كالمطاعم والمقاهي، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل.

كما قرر تطبيق ما تبقى من أنشطة المرحلة الخاصة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية والسماح بإقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الإجتماعية، على أن يقتصر الحضور لتلك الفعاليات على المطعمين فقط والالتزام بلبس الكمامة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وفيما يتعلق بالطيران، قرر المجلس تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بتطبيق المرحلة الثالثة من خطة تشغيل مطار الكويت الدولي وعودة العمل بالمطار بكامل طاقته الاستيعابية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد.

كما قرر المجلس معاودة إصدار تأشيرات دخول البلاد بكافة أنواعها للمطعمين باللقاح المعتمد لدى دولة الكويت، وفق النظم واللوائح المعمول بها قبل إجراءات الحكومة المتخذة لمواجهة فيروس كورونا بداية من الأحد.