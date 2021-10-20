بوتين يعلق على تداعيات أزمة الغاز بأوروبا

محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إنه قلق بشأن تداعيات أزمة الغاز في أوروبا وخطط الاتحاد الأوروبي لدعم المنازل.



وعلق بوتين كذلك، أثناء اجتماع مع مسؤولين حكوميين كبار، على ارتفاع أسعار المواد الغذائية في روسيا قائلا إنه "يتعين اتخاذ إجراءات لكبح مثل هذا الارتفاع".

من جهة أخرى قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، إن روسيا لا تتوقع انتهاء أزمة الغاز في أوروبا قريبا، مضيفا أن موسكو تتوقع أن يزيد الطلب على الغاز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هذا العام بنسبة 7 إلى 8 ٪.

وأردف نوفاك، خلال اجتماع حكومي مع الرئيس بوتين، أن موسكو ترى أيضا أن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية يمثل خطورة.

واشتعلت الحرب بين موسكو وواشنطن على خلفية أزمة غاز تضرب أوروبا، وتبادل الطرفان الاتهامات على مدار الساعة، خصوصا بعد جنون الأسعار.

كما تخوض روسيا وأوروبا نزاعا بخصوص خط أنابيب جديد، هو نورد ستريم 2، لتزويد ألمانيا بالغاز الروسي. وجرى بناء الخط بالكامل، لكنه في انتظار الموافقة على بدء الضخ وسط معارضة من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي تخشى من أنه سيجعل أوروبا أكثر اعتمادا على روسيا.

ويقول بعض السياسيين الأوروبيين إن موسكو تستخدم أزمة الوقود كورقة ضغط، وهي تهمة نفتها روسيا مرارا.