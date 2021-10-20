الارشيف / اخبار العالم

إغلاق قاعدة أمريكية في ماريلاند

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق قاعدة أمريكية في ماريلاند والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

أعلنت القاعدة العسكرية التابعة للبحرية الأمريكية في بيثيسدا بولاية ماريلاند إنها أُغلقت، الأربعاء، إثر تهديد بوجود قنبلة.

 

في السياق أكدت القاعدة عن استمرار التحقيق في واقعة إطلاق نار أيضًا تمت داخل القاعدة.

 

وكتبت القاعدة على تويتر أن جميع فرادها أُمروا بالاحتماء بسواتر في أماكنهم بعد أن تلقت مكالمة هاتفية من مجهول في حوالي الساعة الثامنة و45 دقيقة صباحا تفيد بوجود قنبلة بها أو بالقرب منها، وتضم القاعدة مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا