سلطان الجابر يؤكد أن الإمارات حريصة على دعم التعاون الخليجي في الصناعة

محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

جددت الإمارات، حرصها على مواصلة دعم العمل الاقتصادي الخليجي خصوصا في القطاع الصناعي، من خلال التعاون، والتنسيق، وتبادل الخبرات.



وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، حرص الإمارات على مواصلة جهود التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يدعم العمل الاقتصادي الخليجي، خصوصاً في القطاع الصناعي القائم على التكنولوجيا المتقدمة، والابتكار، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأشاد الجابر، بتوجهات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز هذا التعاون، خاصة مع الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد-19، ووضعها ضمن أولويات العمل الخليجي المشترك خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، في الاجتماع الـ48 للجنة التعاون الصناعي الخليجي، الذي انعقد في مملكة البحرين.

وقال الجابر: "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، نسعى دائماً إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف المجالات بما يحقق المنافع المتبادلة".

وتابع: "وهناك مؤشرات إيجابية لنمو القطاع الصناعي في دول المجلس من خلال دعم الصناعة، والابتكار، والانتقال المرن إلى تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وحلول الثورة الصناعية الرابعة، خصوصاً على مستوى العمل الصناعي المشترك، وتنسيق الجهود في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، من أجل تحقيق الارتقاء بأداء القطاع وتنافسيته عالمياً".

وأكدت دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الاجتماع، إلى أن قطاع الصناعة سيحظى بمزيد من الاهتمام خلال الفترة المقبلة، كونه أحد الخيارات الرئيسية لتعزيز التنويع الاقتصادي.

وتابعت: وذلك مع التركيز على الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتطوير الأنظمة والسياسات والقوانين، ودعم المحتوى المحلي.