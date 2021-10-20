في هذا الموعد.. "فلاي دبي" تستأنف رحلاتها إلى المدينة المنورة

محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

أعلنت فلاي دبي بدء استئناف رحلاتها اليومية إلى المدينة المنورة اعتبارا من الأول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بواقع رحلة يومية.



وستشغل الناقلة رحلاتها من المبنى 2 بمطار دبي الدولي إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.

وقال حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي ، مع عودة الطلب على النقل الجوي وتخفيف القيود المفروضة على حركة السفر الدولي تسعى فلاي دبي إلى توفير خيارات متنوعة لمسافريها ونرحب بمسافرينا من وإلى المملكة العربية السعودية سواء رحلات العمرة أو السياحة للسفر إلى دبي وما بعدها.

وتوجه عبيدالله بالشكر والتقدير للسلطات في المملكة العربية السعودية على جهودهم المتواصلة في دعم الناقلة داخل المملكة وتوفير كل التسهيلات للناقلة في مختلف عملياتها داخل المملكة.

وستكون رحلات المدينة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة من خلال مركز الطيران الدولي في دبي إلى أكثر من 190 وجهة بين كل من طيران الإمارات وشبكة فلاي دبي بما في ذلك أستراليا والصين والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

ومع تخفيف قيود السفر الدولية تدريجيا وسعت فلاي دبي شبكتها إلى أكثر من 95 وجهة بما في ذلك العديد من الوجهات الجديدة ومنها وارسو وبودابست ولوبليانا وانقرة وشرم الشيخ.

وفازت "فلاي دبي" بجائزة أفضل شركة طيران منخفض التكلفة تخدم الشرق الأوسط ضمن حفل توزيع جوائز بيزنس ترافيلر ميدل إيست لعام 202.

وتم التصويت على الجائزة من قبل الجمهور وقراء المجلة وهي شهادة على المرونة التي ميزت الناقلة خلال هذه الأوقات غير المسبوقة في الطيران المدني وهذه هي المرة السابعة التي تفوز فيها فلاي دبي بالجائزة.