عاجل.. الرميثي يستقبل في أبوظبي قائد القيادة المركزية الأمريكية

محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

استقبل الفريق الركن حمد الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بالإمارات، في مكتبه الفريق أول كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية.



وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد بحث الرميثي خلال اللقاء مع المسؤول الأمريكي "العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في الجوانب الدفاعية والعسكرية".

كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق الوكالة.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات استقبل أمس الثلاثاء المسؤول العسكري الأمريكي في قصر الشاطئ، وبحثا جوانب التعاون والتنسيق المشترك خاصة في الشؤون والمجالات الدفاعية والعسكرية.

إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها.