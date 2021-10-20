شكرا لقرائتكم خبر عن مكالمة من مجهول تغلق قاعدة للأسطول الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تسببت مكالمة من شخص مجهول في إصدار أوامر بإغلاق قاعدة للأسطول الأمريكي في إحدى الولايات، ومطالبة عناصر القوات البحرية بأخذ الاحتياط الكامل.
وكانت القاعدة العسكرية التابعة للبحرية الأميركية، في بيثيسدا بولاية ماريلاند، قد أُغلقت اليوم الأربعاء إثر تهديد بوجود قنبلة، فيما لا يزال التحقيق مستمراً، في واقعة إطلاق رصاص.
كما كتبت القاعدة على تويتر أن جميع فرادها أُمروا بالاحتماء بسواتر في أماكنهم بعد أن تلقت مكالمة هاتفية من مجهول.
وتضمن نص المكالمة التي تم تلقيها صباح اليوم، أنه يوجد قنبلة بالقاعدة أو بالقرب منها.
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