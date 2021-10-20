شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدخل المرحلة الأخيرة من خطة العودة للحياة الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت ،اليوم، عودة الحياة الطبيعية الحذرة في دولة الكويت ودخول المرحلة الخامسة والأخيرة من خطة العودة للحياة الطبيعية، وإلغاء القرارات الاحترازية لمواجهة وباء (كوفيد 19) للمحصنين.

وقال سموه في مؤتمر صحفي بشأن آخر تطورات إجراءات الحكومة في مواجهة وباء (كوفيد 19) "نحن اليوم أمام مسؤولية جديدة عنوانها (الكويت بعد الجائحة) بدأ الإعداد والاستعداد لها منذ أشهر، لكي ننهض جميعا في الكويت ونحقق تطلعات سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده في رفعة الكويت وشعبها".

وأكد أن النجاحات في مواجهة الأزمة فاقت الأخطاء وقللت من الأضرار وقال "نحن والعالم كنا أمام اختبار غير مسبوق على كافة المستويات، وفي مواجهة أخطار اقتصادية غير متوقعة وأمام تحديات غير معروفة المدى أثبت الكويتيون قدرتهم على مواجهة الكوارث والعبور بالدولة إلى بر الأمان".