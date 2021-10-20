الكويت تعلن رفع قيود كورونا بالكامل

الكويت تستعدي حياتها الطبيعية كما قبل كورونا ( أ ف ب)

الكويت: أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم الأربعاء رفع قيود مكافحة فيروس كورونا في البلد الخليجي بالنسبة للمحصنين. وأضاف في مؤتمر صحفي نقله تلفزيون الكويت "نحن أمام مسؤولية جديدة عنوانها الكويت بعد الجائحة".

ولم يقدم رئيس الوزراء مزيدا من التفاصيل. وقال متحدث باسم مجلس الوزراء إن مطار الكويت سيعود إلى العمل بسعته الكاملة من 24 أكتوبر تشرين الأول.

وبذلك تكون الكويت دخلت المرحلة الخامسة من العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية ما قبل الجائحة، في ظل استقرار الوضع الوبائي والوصول إلى أعلى درجات المناعة المجتمعية.

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مجلس الوزراء وافق على تطبيق ما تبقى من أنشطة المرحلة الخاصة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية والسماح بإقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية؛ على أن يقتصر الحضور لتلك الفعاليات على المحصنين متلقي اللقاح فقط والالتزام بلبس الكمام، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24-10-2021.

كما قرر المجلس تكليف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودة تقارب المصلين أثناء إقامة الصلاة في المساجد من خلال الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية والمتمثلة بالتطعيم ولبس الكمام وإحضار السجادة الخاصة بكل مصلٍ، وذلك اعتباراً من صلاة الجمعة بتاريخ 22-10-2021.