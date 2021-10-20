أبل تطرح جيلاً جديداً من سماعات أيربود

نيويورك: طرحت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل مجموعة جديدة من الأجهزة الصوتية، بما فيها أول مجموعة جديدة من الفئة الأساسية للسماعات أير بود منذ 2019 واشتراك جديدة لسماع التسجيلات الموسيقية مقابل 4.99 دولار ويعمل مع المساعد الشخصي الرقمي سيري فقط. كما طرحت مجموعة ألوان جديدة من سماعتها الصغيرة هوم بود.

جاء الكشف عن هذه المنتجات الجديدة خلال احتفال أطلقت عليه الشركة الأمريكية اسم "أنليتشد" أي "مطلق العنان"، وشهد أيضاً الكشف عن أحدث أجيال أجهزة الكمبيوتر ماك والرقائق الإلكترونية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سماعات أيربود أصبحت بسرعة إحدى أسرع كماليات أجهزة آبل نمواً. ومنذ طرح هذه السماعات لأول مرة في 2016 سيطرت آبل على سوق السماعات اللاسلكية والتي شهدت منافسة قوية من جانب أجهزة تنتجها شركات مثل سامسون غإلكترونيكس وأمازون دوت كوم وغوغل. وفي العام الماضي طرحت آبل سماعة جديدة بسعر أقل من سماعات أيربود.

يتميز الجيل الجديد من السماعات أيربود بالقدرة على مقاومة الماء إلى جانب محرك صوتي جديد، لكنه يفتقد إلى خاصية إلغاء الضجيج التي تعتبر جزءاً من الفئات الأعلى سعرا من هذه السماعات. ويبلغ سعر السماعة الجديدة 179 دولار.

وتعتزم أل استمرار بيع النسخة الأقدم من هذه السماعات بسعر 129 دولار.