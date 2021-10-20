دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يقلب تأخره وليفربول يصعق أتلتيكو مدريد

فرنسا: تمكن فريق باريس سان جيرمان من قلب تأخره، أمام ضيفه لايبزيغ الألماني بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة التاسعة، ورد لايبزيغ بهدفين متتاليين حملا توقيع البرتغالي أندريه سيلفا والفرنسي نوردي موكيلي في الدقيقتين 28 و57 على التوالي.

وفي الدقيقة الـ67 عادل سان جيرمان النتيجة عن طريق نجمه ليونيل ميسي، قبل أن يضيف الساحر الأرجنتيني هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة الـ74 من ركلة جزاء.

وأضاع مبابي فرصة زيادة غلة الأهداف عندما أهدر ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، رفع سان جيرمان رصيده إلى 7 نقاط واستعاد صدارة المجموعة الأولى من مانشستر سيتي (6 نقاط) الذي تغلب في وقت سابق اليوم بنتيجة 5-1 على كلوب بروج البلجيكي صاحب المركز الثالث (4 نقاط).

في المقابل، بقي رصيد لايبزيغ خاليا من النقاط في قاع الترتيب.

ليفربول يصعق أتلتيكو مدريد

حقق ليفربول فوزا ثمينا على مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتألق المصري محمد صلاح نجم ليفربول بتسجيله هدفين في الدقيقتين 8 و78، وسجل زميله الغيني نابي كيتا الهدف الثالث للريدز في الدقيقة الـ13.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط معززا صدارته لفرق المجموعة الثانية وأصبح قريبا من التأهل إلى دور الـ16، فيما توقف رصيد أتلتيكو عند 4 نقاط في المركز الثاني.

وفي مباراة ثانية، مني ميلان بخسارة مريرة أمام مضيفه بورتو البرتغالي بهدف دون رد سجله الكولمبي لويس دياز، ليتجرع “الروسونيري” خسارته الثالثة في البطولة ويبقى رصيده خاويا من النقاط في ذيل الترتيب.

في المقابل، رفع بورتو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث ويتأخر عن الوصيف أتلتيكو بفارق الأهداف.