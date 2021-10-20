كم يمكن أن تربح من نشر مقاطع الفيديو على تيك توك؟

بكين: حوّل تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة الشهير تيك توك أشخاصاً غير معروفين سابقًا إلى نجوم عالميين مع ثروات بالملايين، في حين لا يزال البعض الآخر يكافحون لتحقيق الربح من الموقع.

ويعتمد مقدار الأموال التي يمكنك جنيها على تيك توك على بعض العوامل، وأهمها عدد المتابعين، بالإضافة إلى رغبتك في العمل مع العلامات التجارية، أو إنشاء منتجاتك الخاصة للبيع.

وأنشأ Influencer Marketing Hub أداة تتيح لك معرفة مقدار ما يربحه الناشطون على تيك توك عن كل منشور، ويمكنك بعد ذلك إجراء العمليات الحسابية ومعرفة مقدار كل مشاهدة لكل مقطع فيديو.

على سبيل المثال، إذا كتبت اسم حساب النجمة أديسون راي وهو @addisonre تجد أنها يمكن أن تكسب ما يقدر بـ 50،821 دولارًا - 84،701 دولارًا لكل منشور. ولدى راي 85.2 مليون متابع على تيك توك، ويمكنها الحصول على ملايين المشاهدات، لكن المبلغ ليس ثابتًا لكل منشور.

وفي بعض الأحيان يمكنها الحصول على حوالي خمسة ملايين وفي أحيان أخرى يمكنها الحصول على حوالي 70 مليون مشاهدة، ومن المرجح أن تجني معظم أموالها من التعاون مع العلامات التجارية والمحتوى المدعوم.

ويتيح لك Influencer Marketing Hub أيضًا كتابة حساب تيك توك الخاص بك لمعرفة المبلغ الذي يمكن أن تكسبه. وإذا كنت مؤهلاً، يمكنك الانضمام إلى TikTok Creator Fund ومن ثم تدفع لك تيك توك مقابل نشر المحتوى.

ومع ذلك، قد لا تكسب الكثير من النقود كما تعتقد، ووفقاً لموقع ماشابل، أفاد بعض كبار المدونين بأنهم يكسبون ما بين سنتان وأربعة سنتات لكل 1000 مشاهدة، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.