المجتمعية تعيد فتاة هاربة الى ذويها في نينوى

وقالت المجتمعية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " شعبة الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام بمحافظة نينوى بالتعاون مع مركز شرطة الصقر تمكنت من إعادة فتاة هاربة تبلغ من العمر ١٣ عاما الى ذويها ".واضافت ان "مفارز الشرطة المجتمعية استطاعت من الوصول والاستدلال على عنوان الفتاة، حيث اتضح انها تتعرض للتعنيف الشديد والمستمر من ذويها، الأمر الذي اضطرها للهرب".

واشارت المجتمعية الى انها "قدمت الدعم النفسي والمعنوي للفتاة، وقدمت النصح والارشاد لذويها بضرورة رعايتها والاعتناء بها وعدم تعنيفها مجددا، بعد اخذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وتسليمها إليهم اصوليا"، موضحة انها "ستجري زيارات دورية لمحل سكن الفتاة للوقوف على أحوالها وشؤونها الخاصة".

