مقتل 4 مسلحين وجندي هندي في كشمير إثر هجمات على مدنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال ضابط شرطة إن 4 مسلحين وجنديًا قُتلوا خلال معركتين منفصتلين بالأسلحة في الشطر الهندي من كشمير، اليوم الأربعاء، مع استمرار العنف في الإقليم المتنازع عليه إثر سلسلة من الهجمات على المدنيين.



ولاقى أكثر من 30 شخصًا حتفهم بعد تصاعد العنف في كشمير خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك أعمال قتل استهدفت الأقلية من الهندوس، والسيخ، والعمال المهاجرين، في الوادي الذي يغلب عليه المسلمون.

وقال قائد شرطة وادي كشمير، فيجاي كومار، إن 3 من القتلى المسلحين شاركوا في القتل المستهدف ضد عمال مهاجرين في الآونة الأخيرة، فيما لاقى جندي هندي حتفه وأصيب آخران.