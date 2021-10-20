إيران تمنع رعاياها وشاحناتها من دخول أذربيجان عبر "ناغورنو كاراباخ"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قررت إيران، اليوم الأربعاء، منع دخول رعاياها وشاحناتها التجارية عبر إقليم ”ناغورنو كاراباخ“، الذي فرضت جمهورية أذربيجان سيطرتها عليه العام الماضي، بعد حرب طاحنة مع أرمينيا.

وقال محمد جواد هدايتي مدير عام مكتب النقل الدولي التابع لمنظمة الطرق والمواصلات الإيرانية: ”قررنا عدم السماح للإيرانيين بدخول إقليم ناغورنو كاراباخ الأذربيجاني عبر الأراضي الأرمينية نظراً للتوتر القائم بين البلدين“.

وأضاف: ”كما قررنا منع دخول الشاحنات التجارية الإيرانية عبر مقاطعة لاتشين، ‏التابعة لإقليم ناغورنو كاراباخ الأذربيجاني“.