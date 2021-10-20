شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤول أمريكي يعيد تحريك ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أجرى كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة، اليوم الأربعاء، سلسلة من الاجتماعات في بيروت مع عدد من كبار المسؤولين اللبنانيين، بحضور السفيرة الأمريكية دوروثي شيا.



والتقى هوكشتاين، الذي تولّى مؤخراً منصب وسيط الولايات المتحدة الجديد في عملية التفاوض غير المباشر بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم حدودهما البحرية آموس، في إطار مهمته الجديدة، كلا من الرئيس ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب.

وتركزت محادثات الموفد الأمريكي مع المسؤولين اللبنانيين على استعراض ”مسار عملية التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية والتوجهات المقبلة في هذا الملف“، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام.