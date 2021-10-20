شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من بشار الأسد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أفادت وكالة الأنباء الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت الوكالة إن ولي عهد أبوظبي ”بحث مع الرئيس السوري بشار الأسد خلال الاتصال علاقات البلدين الشقيقين و سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه مصالحهما المتبادلة“.

وأضافت الوكالة: ”كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في سوريا و منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى مجمل القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك“.