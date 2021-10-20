واشنطن: نشجع المتظاهرين في السودان على السلمية ونذكرهم بدعمنا للانتقال الديمقراطي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

دعت السفارة الأمريكية في الخرطوم، اليوم الأربعاء، المدنيين والعسكريين في الحكومة الانتقالية للعمل معًا، والتغلب على خلافاتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المعايير الأساسية للوثيقة الدستورية.

وقالت السفارة في تغريدة لها عبر ”تويتر“ إن ”السفارة الأمريكية على علم بالدعوات الموجهة للسودانيين للتظاهر يوم الخميس؛ للتعبير عن آرائهم بشأن الوضع الحالي في البلاد“.

وأضافت: ”نشجع المتظاهرين على السلمية، وتذكيرهم بالدعم الأمريكي القوي للانتقال الديمقراطي في السودان“.