إغلاق قاعدة للأسطول الأمريكي في ماريلاند بعد تهديد بوجود قنبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت القاعدة العسكرية التابعة للبحرية الأمريكية في بيثيسدا في ولاية ماريلاند، إنها أغلقت أبوابها الأربعاء إثر تهديد بوجود قنبلة وتحقيق مازال مستمرا يتعلق بإطلاق رصاص.



وكتبت القاعدة على ”تويتر“ أن ”جميع أفرادها أُمروا بالاحتماء بسواتر في أماكنهم بعد أن تلقت مكالمة هاتفية من مجهول في حوالي الساعة الثامنة و45 دقيقة صباحا تفيد بوجود قنبلة داخلها أو قربها.“

وتضم القاعدة مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني.