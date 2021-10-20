شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية السعودي يبحث مع المبعوث الأمريكي لشؤون إيران تطورات الملف النووي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي اليوم الأربعاء، التعاون الثنائي بين المملكة والولايات المتحدة، وتطورات الملف النووي الإيراني.

وحسب وكالة أنباء السعودية ”واس“، استعرض وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأمريكي، في مقر الوزارة في الرياض، ”التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني والمفاوضات الدولية الجارية بهذا الشأن“.