ماهو أبرز مخرجات اجتماع "موسكو- طالبان"؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت روسيا الأربعاء إن على حركة طالبان أن تفي بتعهّداتها على صعيد احترام حقوق الإنسان والتعددية السياسية لنيل اعتراف المجموعة الدولية بشرعيتها.



وفي ختام مؤتمر دولي تستضيف فيه روسيا طالبان لأول مرة منذ تولي الحركة للسلطة في أغسطس/ آب الماضي، طالبت موسكو القيادة الأفغانية الحالية إلى تبني سياسات داخلية وخارجية معتدلة ونهج ودي تجاه دول الجوار.

وقال البيان الختامي، إنه تم اقتراح طلاق مبادرة جماعية لعقد مؤتمر دولي واسع النطاق للمانحين تحت رعاية أممية في أقرب وقت ممكن.

وأعرب البيان الختامي، عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في أفغانستان، مؤكدًا أن المجتمع الدولي بحاجة إلى حشد جهود لتقديم مساعدات إنسانية واقتصادية عاجلة للشعب الأفغاني.

وتأتي مبادرة روسيا لاستضافة المحادثات في إطار جهود لتعزيز نفوذها في المنطقة بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وسيطرة طالبان على البلاد، لكنها تخشى في المقام الأول من مخاطر عدم الاستقرار في آسيا الوسطى، وتدفق محتمل للمهاجرين ونشاط المتشددين الموجه من أفغانستان، خاصة تنظيم داعش.