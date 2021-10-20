شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "ناشيونال إنترست": أخطاء أردوغان الاقتصادية قد تكلفه الرئاسة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

رأت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ”يلعب بالنار“ عبر قراراته الاقتصادية.



ونبّهت المجلة الأمريكية، في تقرير نشرته، أمس الثلاثاء، إلى أن القرارات الاقتصادية للرئيس التركي ”ستكلف اقتصاد البلاد غاليا، وقد تكلفه الرئاسة التي سيجري الانتخابات عليها عام 2023“.

ولفتت إلى تحذيرات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد التركي، وأنه ”ليس الوقت المناسب لتجربة سياسات غير تقليدية كما يفعل أردوغان“.