الارشيف / اخبار العالم

ليبيا.. كوبيش يعلن بدء عمل مراقبي وقف إطلاق النار في طرابلس

0 نشر
اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبيا.. كوبيش يعلن بدء عمل مراقبي وقف إطلاق النار في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، الأربعاء، عن بدء المجموعة الأولى من المراقبين الدوليين عملها لوقف إطلاق النار، من مدينة طرابلس.

 

وكشف كوبيش، في رسالة وجهها إلى لجنة ”5+5“ العسكرية المشتركة، عن ”بدء نشر المجموعة الأولى من مراقبي الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر“.

 

وأوضح أن ”عمل المراقبين سيستمر في طرابلس خلال الفترة الأولى، لحين الانتهاء من الترتيبات المتعلقة بنشرهم في سرت“.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا