ليبيا.. كوبيش يعلن بدء عمل مراقبي وقف إطلاق النار في طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، الأربعاء، عن بدء المجموعة الأولى من المراقبين الدوليين عملها لوقف إطلاق النار، من مدينة طرابلس.

وكشف كوبيش، في رسالة وجهها إلى لجنة ”5+5“ العسكرية المشتركة، عن ”بدء نشر المجموعة الأولى من مراقبي الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر“.

وأوضح أن ”عمل المراقبين سيستمر في طرابلس خلال الفترة الأولى، لحين الانتهاء من الترتيبات المتعلقة بنشرهم في سرت“.