قيس سعيّد لأبو الغيط: نرفض الوصاية والتدخل في شؤون تونس الداخلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الأربعاء، رفضه الوصاية على بلاده أو التدخل في شؤونها الداخلية.

جاء ذلك، خلال استقبال سعيّد، بقصر قرطاج، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والوفد المرافق له.

وفي بيان أصدرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها بـ“فيسبوك“، أكد سعيد ”انفتاح تونس على التشاور والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في كنف الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية“.