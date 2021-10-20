إغلاق قاعدة أمريكية في ماريلاند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت القاعدة العسكرية التابعة للبحرية الأمريكية في بيثيسدا بولاية ماريلاند إنها أُغلقت، الأربعاء، إثر تهديد بوجود قنبلة.



في السياق أكدت القاعدة عن استمرار التحقيق في واقعة إطلاق نار أيضًا تمت داخل القاعدة.

وكتبت القاعدة على تويتر أن جميع فرادها أُمروا بالاحتماء بسواتر في أماكنهم بعد أن تلقت مكالمة هاتفية من مجهول في حوالي الساعة الثامنة و45 دقيقة صباحا تفيد بوجود قنبلة بها أو بالقرب منها، وتضم القاعدة مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني.