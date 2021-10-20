الكويت تعلن رفع قيود كورونا عن المحصنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الأربعاء، عن رفع القيود التي كانت مفروضة من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلد الخليجي، بالنسبة للمحصنين.

وقال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خلال تصريحات أثناء مؤتمر صحفي نقله تلفزيون الكويت الحكومي الرسمي: ”نحن أمام مسؤولية جديدة عنوانها الكويت بعد الجائحة“.

ولم يقدم رئيس الوزراء مزيدا من التفاصيل