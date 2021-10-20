عاجل.. توافق أمريكي سعودي على مواجهة دعم إيران للمليشيات الإرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، الأربعاء، في مقر الوزارة بالرياض.



وجرى خلال الاستقبال استعراض التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني والمفاوضات الدولية الجارية بهذا الشأن.

كما ناقش الاجتماع تكثيف الجهود المشتركة للتصدي للانتهاكات الإيرانية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، تناول الجانبان أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للمليشيات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم.

مالي الذي يقوم بجولة في المنطقة، التقى في وقت سابق اليوم، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، حيث حذر الأخير من ابتزاز إيران للعالم عبر جرائم الحوثيين في اليمن.