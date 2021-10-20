إسرائيل تمنح تجار غزة 3000 تصريح إضافي للتوجه إلى الداخل عبر معبر إيرز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، عن زيادة عدد التصاريح الممنوحة لتجار غزة، للتوجه إلى الداخل عبر معبر إيرز، بواقع 3 آلاف تصريح، بعد تقييم أمني أجراه المستوى السياسي داخل الحكومة.

وقال منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان، إن ”إسرائيل قررت زيادة حصة تجار غزة الذين يمرون عبر معبر إيرز بمعدل 3 آلاف تاجر جديد، وبذلك تصبح الحصة الإجمالية للتجار المسموح لهم بالقدوم من غزة 10 آلاف تاجر“.

وأوضح عليان أن ”التصاريح ستصدر من غزة مقابل حصول التجار على لقاح كورونا، وستدخل الإجراءات حيز التنفيذ ابتداء من الخميس، وأن جميع الإجراءات المدنية تجاه غزة مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني مع مرور الوقت، وسيتم فحص توسيعها وفقًا لتقييم الوضع“، مؤكدا أن ”القرار اتخذه المستوى السياسي في إسرائيل بعد تقييم أمني تم بشأن الموضوع“.