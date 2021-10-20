شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر على وقع أزمة نتائج الانتخابات.. العراق يتعهد بحماية البعثات والسفارات الأجنبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

تعهدت الحكومة العراقية يوم الأربعاء بتوفير الحماية لبعثة الأمم المتحدة ”يونامي“، والسفارات الأجنبية، في ظل الاعتراض الحاصل على نتائج الانتخابات التشريعية.



ومنذ أيام يعتصم عشرات من أنصار الفصائل المسلحة، قرب المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، تنديدا بنتائج الاتنخابات، التي لم يحصل فيها تحالف الفتح المظلة (السياسية للحشد الشعبي)، إلا على 16 مقعدا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن الأخير ناقش خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني ”الأوضاع الأمنية في البلاد، والإجراءات المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة“.