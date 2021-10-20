كوبيش يعلن بدء عمل مراقبي وقف النار بليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، بدء عمل المجموعة الأولى من المراقبين الدوليين في ليبيا، مشيدة بجهود لجنة "5+5" في توحيد المؤسسة العسكرية.



وقال المبعوث الأممي في ليبيا يان كوبيش، في رسالة إلى اللجنة العسكرية الليبية المشتركة،، إن نشر المجموعة الأولى من مراقبي الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، بدأ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مشيرًا إلى أن المراقبين سيستقرون في العاصمة طرابلس خلال الفترة الأولى إلى حين الانتهاء من الترتيبات المتعلقة بنشرهم في سرت.

وأكد كوبيش أن من مهام عناصر مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للبعثة، تقديم الدعم لآلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها الليبيون ويمسكون بزمامها، مشيرًا إلى أن هذه العناصر ستعمل بالتعاون الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والأطراف الليبية المعنية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2570 لعام 2021.

وشدد المبعوث الأممي على دعم الأمم المتحدة للجهود الليبية الرامية إلى تنفيذ خطة العمل، بالإضافة إلى توحيد المؤسسة العسكرية للنهوض بمساري نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى إصلاح القطاع الأمني في ليبيا.

وأكد أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رحب بالتوقيع على الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في جنيف، في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، المتعلق بإعداد خطة عمل شاملة بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والتي تشكل حجر الزاوية في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020.